أوبزرفر: الحكومة البريطانية استخدمت إعلانات فيس بوك لاستهداف الأقليات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن الوكالات الحكومية البريطانية وقوات الشرطة تستخدم إعلانات وسائط التواصل الاجتماعي لاستهداف الأقليات من خلال إرسال رسائل حول الهجرة والوظائف والجريمة.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم استهداف العديد من الإعلانات باستخدام بيانات مرتبطة بخصائص محمية بما في ذلك العرق والمعتقدات الدينية والتوجه الجنسي. كما يتم استخدام الصور النمطية حول الاهتمامات والسمات مثل طعم الموسيقى ونوع الشعر على نطاق واسع.

وفي إحدى الحالات ، استهدفت حملة حكومية، تهدف إلى مساعدة الشباب على الاستفادة من المزايا، مستخدمي فيس بوك بموضوعات تشمل "الشعر ذي النسيج الأفرو" و "فريق الكريكيت في جزر الهند الغربية".

وتحدثت حملات أخرى حول خدمات دعم المجالس للأشخاص المهتمين بـ "الحجاب" و "المتطلبات الغذائية الإسلامية" ؛ ووجهت أخرى نداء للشهود على جريمة قتل في مانشستر استهدف الأشخاص المهتمين بموسيقى "الهيب هوب" و "الراب".

وأوضحت "الأوبزرفر" أنه تم الكشف عن "الاستهداف الدقيق" في تحليل أكثر من 12000 إعلان تم عرضه على فيس بوك و انستجرام بين أواخر 2020 و 2023. وتم تزويد الأكاديميين في المملكة المتحدة بالمعلومات من قبل شركة "ميتا" الشركة الأم لفيس بوك ، وشاركوها مع الصحيفة.

وتعطي البيانات نظرة ثاقبة على استخدام الدولة للإعلانات لاستهداف فئات معينة بناءً على تصنيف أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم.

في عام 2021، أعلن فيس بوك عن حظر الاستهداف على أساس العرق والدين والتوجه الجنسي وسط مخاوف بشأن التمييز ، مما أدى إلى إزالة العديد من فئات الاهتمامات التي استخدمها المعلنون للوصول إلى الأقليات واستبعادها.

لكن التحليل الأخير يشير إلى أن علامات الاهتمام التي يحددها فيس بوك بناءً على تصفح الويب ونشاط الوسائط الاجتماعية يتم استخدامها بشكل روتيني كبديل.

غالبًا ما يتم دمج هذه الملصقات ، بدءًا من أذواق الطعام التي يحتفل بها الشخص في الأعياد الدينية ، مع العمر والجنس والمستوى التعليمي والرمز البريدي من أجل استهداف أكثر دقة.

في إحدى الحملات في صيف عام 2022 ، عرضت وزارة الداخلية مئات الإعلانات التي تهدف إلى ردع طالبي اللجوء من القدوم إلى المملكة المتحدة واستهدفت أشخاصًا من دول مثل أفغانستان وسوريا والعراق. بينما لا يسمح فيس بوك للمعلنين باستهداف الأشخاص بشكل مباشر على أساس الجنسية ، يبدو أن الاهتمامات بما في ذلك "فريق الكريكيت الوطني الأفغاني" و "كرة القدم في العراق" و "المطبخ السوري" قد تم استخدامها كبديل.