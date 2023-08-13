اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 12:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

أوبزرفر: الحكومة البريطانية استخدمت إعلانات فيس بوك لاستهداف الأقليات

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:05 ص
أوبزرفر: الحكومة البريطانية استخدمت إعلانات فيس بوك لاستهداف الأقليات ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن الوكالات الحكومية البريطانية وقوات الشرطة تستخدم إعلانات وسائط التواصل الاجتماعي لاستهداف الأقليات من خلال إرسال رسائل حول الهجرة والوظائف والجريمة.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم استهداف العديد من الإعلانات باستخدام بيانات مرتبطة بخصائص محمية بما في ذلك العرق والمعتقدات الدينية والتوجه الجنسي. كما يتم استخدام الصور النمطية حول الاهتمامات والسمات مثل طعم الموسيقى ونوع الشعر على نطاق واسع.

وفي إحدى الحالات ، استهدفت حملة حكومية، تهدف إلى مساعدة الشباب على الاستفادة من المزايا، مستخدمي فيس بوك بموضوعات تشمل "الشعر ذي النسيج الأفرو" و "فريق الكريكيت في جزر الهند الغربية".

وتحدثت حملات أخرى حول خدمات دعم المجالس للأشخاص المهتمين بـ "الحجاب" و "المتطلبات الغذائية الإسلامية" ؛ ووجهت أخرى نداء للشهود على جريمة قتل في مانشستر استهدف الأشخاص المهتمين بموسيقى "الهيب هوب" و "الراب".

وأوضحت "الأوبزرفر" أنه تم الكشف عن "الاستهداف الدقيق" في تحليل أكثر من 12000 إعلان تم عرضه على فيس بوك و انستجرام بين أواخر 2020 و 2023. وتم تزويد الأكاديميين في المملكة المتحدة بالمعلومات من قبل شركة "ميتا" الشركة الأم لفيس بوك ، وشاركوها مع الصحيفة.

وتعطي البيانات نظرة ثاقبة على استخدام الدولة للإعلانات لاستهداف فئات معينة بناءً على تصنيف أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم.

في عام 2021، أعلن فيس بوك عن حظر الاستهداف على أساس العرق والدين والتوجه الجنسي وسط مخاوف بشأن التمييز ، مما أدى إلى إزالة العديد من فئات الاهتمامات التي استخدمها المعلنون للوصول إلى الأقليات واستبعادها.

 

لكن التحليل الأخير يشير إلى أن علامات الاهتمام التي يحددها فيس بوك بناءً على تصفح الويب ونشاط الوسائط الاجتماعية يتم استخدامها بشكل روتيني كبديل.

 

غالبًا ما يتم دمج هذه الملصقات ، بدءًا من أذواق الطعام التي يحتفل بها الشخص في الأعياد الدينية ، مع العمر والجنس والمستوى التعليمي والرمز البريدي من أجل استهداف أكثر دقة.

 

في إحدى الحملات في صيف عام 2022 ، عرضت وزارة الداخلية مئات الإعلانات التي تهدف إلى ردع طالبي اللجوء من القدوم إلى المملكة المتحدة واستهدفت أشخاصًا من دول مثل أفغانستان وسوريا والعراق. بينما لا يسمح فيس بوك للمعلنين باستهداف الأشخاص بشكل مباشر على أساس الجنسية ، يبدو أن الاهتمامات بما في ذلك "فريق الكريكيت الوطني الأفغاني" و "كرة القدم في العراق" و "المطبخ السوري" قد تم استخدامها كبديل.

 

 


الحكومة البريطانية

الأقليات فى بريطانيا

ريشى سوناك

فيس بوك

ميتا

انستجرام

بريطانيا

وسائل التواصل الاجتماعى



الموضوعات المتعلقة

بريطانيا تجلى مهاجرين من إحدى البوارج بعد العثور على نوع من البكتيريا

الجمعة، 11 أغسطس 2023 03:39 م

بى بى سى: الطقس الحار وتتويج الملك ينعشان اقتصاد بريطانيا فى الربع الثانى

الجمعة، 11 أغسطس 2023 12:30 م

صور الذكاء الاصطناعى تُظهر تأثير تغير المناخ على بريطانيا عام 2100

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 08:00 م

زيادة إقبال الرجال في بريطانيا على إجراءات التجميل المستوحاة من فيلم "باربي"

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 04:00 م

بريطانيا تعلن 22 عقوبة جديدة على أفراد وشركات لدعمها الحرب فى أوكرانيا

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 03:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة