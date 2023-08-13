أحلام تاجر مخدرات تتحطم على صخرة رجال المباحث بعد القبض عليه فى الجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

لجأ عاطل لتجارة المواد المخدرة، طمعا في الثراء السريع، وتكوين ثروة طائلة، إلا أن آماله اصطدمت بجهود رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، الذين ألقوا القبض عليه قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة بين عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

توصلت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، استعدادا لترويجها بين عملائه، في عدة مناطق بالمحافظة.

أعد رجال المباحث كمينا للمتهم، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنوا من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها بين عملائه من المتعاطين، كما ضبط بحوزته هاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.