89% من الشبــاب يستخــدمون الإنـترنـــت عام 2022

كتب مدحت عادل

أصــــدر الجهاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحــصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم، بهدف الاحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وآرائهم وأعمالهم ومبادراتـهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها للمشاركة في الحياة العامة والعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار ( المهارات الخضراء للشباب ).

ومن منطلق اهتمام الدولة بالـشباب يتم عقد مؤتمر وطني بصفة دورية للـشباب سنوياً منذ عام 2016 ليكون بمثابة منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة بمؤسساتها المختلفة والشباب الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء، وكان اخر مؤتمر تم انعقاده في 14/6/2023 بمحافظة الإسكندرية.

• الشــــباب حـــول العالــــم

- يعرف مصطلح " الشباب " وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة

ولأغراض إحصائية ودون المساس بأي تعاريف أخرى تضعها الدول الأعضاء - على أنه الأفراد ممن تتراوح أعمارهم بين (15 -24) عاما. ونشأ هذا التعريف في سياق الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للشباب (1985) ومع ذلك فإن تعريف مصطلح " الشباب " يختلف من بلد إلى آخر وهذا يتوقف على تناسب بعض العوامل القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع.

وهناك 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين (15 -24 سنة)، يمثلون 16% من سكان العالم، من المتوقع ارتفاع عدد الشباب 7% بحلول عام 2030، والموعد المرتجى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - ليصل إلى حوالي 1.3 مليار شاب وشابة.

وفي ضــوء الإحصاءات التي يصــدرها الجــهاز يمكن استعراض أهــــم مؤشـــرات الشـــباب (18-29 سنة) طبـــقاً لبيانات الســكان 1-1-2023

بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21,9 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان )50,5 % ذكور ـ 49,5% إناث).

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين - أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي عام (2021/2022) بلغ إجمـالي عدد الطـلاب المقيدين بالتعليـــم العالـــي 3.5 مليون طـالب (51% ذكـور، 49٪ إناث)، وبلغ اجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية 2.4 مليون طالب، مقابل 228,9ألف طالب في الجامعات الخاصة، و بلغت نسبـة المقيـدين فـي الكليات النظرية بالجامعـات الحكومية والأزهــرية 74.9٪ من إجمالي المقيـديـن في تلك الجامعات (44.9% ذكــور، 55.1% انــاث) مقابـل 25.1٪ فــي الكليات العملية (53% ذكــور، 47% انــاث).

بلغـت نسبة المقيديـن في الكليات النظريـة بالجامعات الخاصة 25.2٪ من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات (48.7% ذكور، 51.3% اناث) مقابل 74.8٪ في الكليات العملية (56% ذكور، 44% اناث)، وبلغ أجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة حكـوميــة وخاصـــة 181,4 ألف طالــب (46,1 ٪ ذكــــور، 53.9٪ إنــــاث)، وبلـغ متوســـط عــدد الطـــلاب لكـــل عضــو هيـئة تدريــس ومعاونيــهم 23 طـالب فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهـــــر مقابـــل 16 طالــب بالجامـــعات الخاصــة.

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2022(بيانات أولية) بلـغ إجمـــالـي عدد خريجـــي الجــامعـات الحكوميـــة والخاصـــــة 543,8 ألف خريــج بنسبة ( 43.4% الذكور ، 56.6% الاناث) منهـم 505.1 ألف خريج مــن الجامـــعات الحكــومية بنسبة 92.9٪ وعدد 38.7 ألف خريج من الجامــعات الخـاصة بنسبة 7.1٪، وطبقاً لبيانات بحث القوى العاملة عام 2022 بلغت نسـبة مساهمة الشباب (18-29سنة) في قوة العمل 39,2٪ (61,5٪ذكــــور، 14,4٪إنـــــاث)، و24,1% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، و47% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل اقل من الجامعي ( 4,5% مؤهل فوق متوسط، 38,8% مؤهل متوسط، 3,7% ثانوي عام/ازهري) و 16,5% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، و12,4٪ من قـوة العمل للشباب لم يحصلوا على شــــهادة (5,6% يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية ، 6,8 ٪ الأميـين).

وبلغت نسبة الشبـاب المشتغلين بعمل دائم 54.3 ٪ مـن اجمالي المشتغليـن الشباب (51.1 ٪ ذكور، 78.2 ٪ إناث) ، كما بلغت نسبة العاملين بعقد رسمي 18.5 ٪ (14.4% ذكور ، 49.5٪ إناث)، وبلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 21.1% من اجمالي العاملين ( 17.8% ذكور ، 46.3% اناث)، و بلغت نسبة الشباب المشتركين في التامين الصحي 16.3% من اجمالي العاملين ( 12.8% ذكور ، 42.8% اناث)، وبلـــــغ معـــدل البــطالـــة بــــين الشـــــباب 16.9٪ (11.5٪ ذكــــور ، 42.6٪ إنـــــاث).

وبلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى 36.3٪ (26.4٪ ذكـور، 51.6٪ إناث) مقابـل 4.2٪ للأميين (3.8% ذكـور، 8.8٪إناث)، وطبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2022 (بيانات أولية)، وبـلـغت نسبـة حــالات الـزواج للـذكــور في الـفئة الـعمرية (18-29 سنه) 59.1٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2022 مقابل 82,4٪ للإنـــــاث، وبـلـغت نسبـة إشـهادات الطـلاق للـذكـور في الفئة العمرية (18 29 سنه) 16.1٪ من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2022 مقابل 37.8٪ للإنـــاث، وطبقاً للنشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضي في المنشأت الرياضية عام 2021 ، وبلغ عدد الأندية الرياضية في القطاع الحكومي / العام / الخاص 791 نادي لديهم 4550 ألف ملعب، وبلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بالنوادي الرياضية 847 شاب، وبلغ عدد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية 4449 ألف مركز لديهم 9582 ملعب، وبلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بمراكز الشباب 286 شاب .

وطبقاً للمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2022، و بلغت نسبة مستخدمي شبكة الانترنت من الشباب 89 % في الفئة العمرية (18 - 29سنة)، وبلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات عن السلع والخدمات 75.1% ( 72.9% ذكور ، 77.8% اناث)، و بلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) لإجراء مكالمات عبر الانترنت 72.6% ( 73.9% ذكور ، 71.1% اناث)، و بلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 52.6% ( 49.7% ذكور ، 56.2% اناث)، و بلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات من الجهات الحكومية اليكترونياً 51.5% ( 49.2% ذكور ، 54.2% اناث) .