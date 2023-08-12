10 معلومات عن المجمعات الخدمية الجديدة بقرى حياة كريمة فى القليوبية

القليوبية ـ إبراهيم سالم

تواصل محافظة القليوبية حصاد ثمار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تسعى بشتى السبل لتحويل الصورة التى كان عليها الريف المصرى إلى صورة أجمل، والعمل على إيصال كل الخدمات التى كان يعانى من نقصانها على مدار السنوات الماضية، والتى كانت تكبده المشقة والعناء المادي والمعنوي للانتقال لمراكز الخدمات التى كانت مقتصرة على المدن الرئيسية بكل محافظة، وهذا هو الهدف الأسمى والرئيسى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفيما يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية بقرى شبين القناطر التى استهدفتها المبادرة الرئاسية، والتي جاءت على النحو التالي:



1- تم الانتهاء من أعمال إنشاء 9 مجمعات خدمية وكذلك 9 مجمعات زراعية بقرى شبين القناطر.



2- المجمعات تستهدف توحيد الخدمة وتقديمها فى مكان راقٍ ومتميز تسهيلا على المواطنين.



3- المجمعات تضم مكاتب "التموين، والشئون الاجتماعية، السجل المدنى، البريد، الشهر العقاري".



4- سيتم تشغيل تلك الخدمات طبقًا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.



5- جميع التجهيزات تتم على أحدث مستوى ووفق تطبيق النموذج الموحد الذى يتم استخدامه ليتلائم مع دورة العمل الجديدة.



6- المجمعات الخدمية بقرى "طحوريا - الجعافرة - نوى - كفر شبين - الأحراز - القشيش - المريج - طحانوب - منشأة الكرام".



7- تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى ومرفق المياه والكهرباء وجارى تركيب العدادات لهم.



8- المجمعات الخدمية نموذج موحد على مساحة 700م2 ويتكون المبنى فى كل قرية من 3 طوابق.



9- تصل التكلفة المالية لكل مجمع خدمي إلى 9 ملايين جنيه لكل منها.



10-المجمعات الخدمية لا تقدم خدمات المحليات فقط بل تقدم أيضا أي خدمة حكومية يحتاجها المواطن مثل تجديد البطاقة واستخراج التراخيص وغيرها فيما يتعلق ببطاقات التموين وغيرها.









