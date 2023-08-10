اليوم السابع
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الخميس، 10 أغسطس 2023 07:49 م
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محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها

الخميس، 10 أغسطس 2023 04:49 م
محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على ما تم عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعية - زراعية - تجارية - فندقية) وكذلك فصول الخدمات وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب، مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الفنية حرصا على مستقبل الطلاب على ان يتم القبول بالمرحلة الثانية اعتبارا من 15 أغسطس حتى 14 سبتمبر 2023.
 
وكان قد وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على ما تم عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024، ليصبح 215 درجة بدلا من 220 درجة، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب، مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصا على مستقبل الطلاب.
 
وكشفت المحافظة، أن المحافظ وافق أيضا على أن يكون الحد الأدنى لتنسيق القبول لمدارس الثانوي العام الخدمات 180 درجة.
 

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