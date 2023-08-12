وزارة العمل: تدريب مهني على التسويق الإلكتروني لشباب أسوان

تابعت مديرية العمل بمحافظة أسوان الدورة التدريبية الثانية في مجال التسويق الإلكتروني بمركز تدريب مهنى المحمودية التابع للمديرية، فى إطار التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي WFP، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على وظائف المستقبل والمهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم..

وأشاد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان في تقريره الذي تلقته الوزارة، بجهود التعاون المشترك بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمي والتي أسفرت عن برامج تدريبية للشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل، يستطيع الشباب بعد انتهاء التدريب من بدء مشروع خاص بأقل تكلفة، وخاصة في مجال التسويق الإلكتروني ،ووظائف الرقمنة والتى أصبحت لغة العصر الحالى، كما ناشد المتدربين على الجد والاجتهاد خلال التدريب وتقديم مشاريع تليق بهم فى نهاية الدورة التدريبية موجهًا لهم الشكر على حرصهم على الالتزام بمواعيد التدريب واكتساب المهارات والمعارف التى تؤهلهم لسوق العمل..

وأضاف مدير المديرية ، أن الدورة التدريبية تتضمن برامج مكثفة على مدار 22 يوم تدريبى، بهدف تعزيز قدرات الشباب ودعمهم في سوق العمل من خلال توفير البرامج التدريبية الحديثة التي تتيح لهم فرصًا أكبر للتطور المهني والاقتصادي خاصة في إطار تغيرات العصر الحديث، كما تقدم المتدربين بالشكر لوزير العمل على توفير تلك البرامج المجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل في مراكز تدريبية مجهزة بأحدث المعدات والادوات التي تمكنهم من ممارسة المهن المتاحة والتمكن من أدائه بسهولة.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية، في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" التي اطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، بمشاركة مسئولي السلامة والصحة المهنية من 15 شركة ومنشأة صناعية كبرى بمدينة العاشر من رمضان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف التوعية والتثقيف حول اساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للعاملين بالمنشآت للحفاظ على العمال والممتلكات من المخاطر التي تهدد بيئات العمل في القطاعات والصناعات المختلفة لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها انها تلقت تقريراً من أحمد عبد الهادي مدير مديرية العمل بالشرقية، أفاد فيه أن الندوة بدأت بالتعريف بأهداف المبادرة ثم عرض لخطة الإخلاء قدمته المهندسة كريمان محمود من مكتب السلامة بالعاشر من رمضان، تلاها عرض فيلم تسجيلي لمنظومة السلامة بالشركة الراعية، وفي كلمة لمدير المديرية خلال المبادرة ثمن فيها جهود وزارة العمل في تبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلي تحقيق الصالح العام للعامل المصري وتوفير بيئة عمل آمنة، مقدماً الشكر والتقدير للشركة الراعية لأستضافتها المبادرة، وكذلك الشركات المشاركة بالفعاليات المبادرة، ومشيراً إلى أن الهدف من المبادرة يتمثل في نشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وللحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت.

وأضاف مدير المديرية ان الندوة تضمنت 3 محاضرات علمية متخصصة قدم المحاضرة الاولى منها المهندس نبيل عمر مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بشركة (فل)للإستثمارات الصناعية بعنوان : خطة الطواريء والمخاطر الكيميائية، كما تناولت المحاضرة الثانية: الخدمات الصحية للعمال الوارده بقانون العمل ألقاها المهندس سيد عبدالمنعم سيد مكتب السلامة بالعاشر من رمضان، اما المحاضرة الثالثةالتي ألقتها المهندسة كريمان محمود من مكتب السلامة تحت عنوان: أهمية ومفهوم السلامة والقرارات الوزارية، كما شملت الندوة استعراض قصص وتجارب نجاح لبعض الشركات المشاركة،. وفي ختام الندوة تم أهداء الدروع للمديرية والشركة وشهادات التقدير للمشاركين، وشارك في الندوة عبدالناصر البكري عضو مجلس الإدارة للشركة، وفريق عمل من مكتب السلامة تفتيش العمل بمنطقة العاشر من رمضان ومديرية العمل بالشرقية.



