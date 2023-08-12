وداعًا لجراحة الزائدة الدودية.. الخبراء يؤكدون إمكانية علاجها بالمضادات الحيوية

كتبت أمل علام

يمكن أن يصبح التخلص من الزائدة الدودية شيئًا من الماضي، حيث يزعم الخبراء أن المضادات الحيوية وحدها يمكن أن تعالج العدوى التي تهدد الحياة في الأعضاء، ويعد استئصال الزائدة الدودية أحد أكثر الإجراءات شيوعًا التي تقوم بها هيئة الخدمات الصحية البريطانية وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

قال الباحثون، إن الخطر الوحيد لعدم الجراحة هو تكرار التهاب الزائدة الدودية لاحقًا، حيث يزعم الخبراء السويديون أن التهاب الزائدة الدودية - عندما يصاب العضو الغامض على شكل دودة - يمكن علاجه بشكل فعال بالمضادات الحيوية، يعتبر الإزالة السريعة للزائدة الدودية علاجًا قياسيًا لأكثر من قرن، لكن الباحثين في معهد كارولينسكا يجادلون بأن الخطر الوحيد لعدم العمل والاعتماد على المضادات الحيوية هو نوبة أخرى من التهاب الزائدة الدودية.

تأتي النتائج وسط دفعة خفية لتقليل تكاليف المرضى الداخليين في هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS وعدد الإجراءات غير الضرورية التي يتم تنفيذها.

وقال الفريق في مجلة JAMA Surgery إن البيانات الحالية ستكون مفيدة أيضًا للأطباء والمرضى في اتخاذ قرار العلاج، فقد حلل الخبراء تجربتين منفصلتين، قيمتا نتائج 292 مريضاً في المستشفى مصابين بالتهاب الزائدة الدودية.

يمكن أن تكون الحالة، التي تسبب آلامًا في المعدة تنتقل إلى الجانب الأيمن السفلي، مهددة للحياة دون علاج سريع.

تم تقسيم 40 مصابًا إلى مجموعتين كجزء من الدراسة الأولى، نصفهم خضعوا لعملية استئصال الزائدة الدودية، وحصل الآخرون على مضادات حيوية لمدة 10 أيام ، وتعافى الجميع باستثناء واحد، وفي الوقت نفسه، بلغ معدل النجاح 86% في الدراسة الثانية الأكبر.

عندما تم تجميع نتائج كلتا الدراستين، كشفت أن 40 %، من المرضى الذين عولجوا بالمضادات الحيوية احتاجوا لاحقًا إلى استئصال الزائدة الدودية.

كتب الباحثون، إن أكثر من نصف المرضى الذين عولجوا بدون جراحة لم يتعرضوا لتكرار وتجنبوا الجراحة على مدى عقدين تقريبًا، لا يوجد دليل على المخاطر طويلة المدى للإدارة غير الجراحية بخلاف تلك المتعلقة بتكرار التهاب الزائدة الدودية.

ومع ذلك، فقد لاحظوا أن معايير التشخيص للعمليات في ذلك الوقت، تختلف عن اليوم، وأضافوا أن الأطباء يجرون معدلات تصوير أعلى بكثير الآن، مما يعني أن عددًا أقل من المرضى يُشخصون خطأً بالتهاب الزائدة الدودية.

تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS إن حوالي 50 ألف شخص في إنجلترا يدخلون المستشفى كل عام بسبب التهاب الزائدة الدودية، يتم الإبلاغ عن ما يقرب من 11.6 مليون حالة من حالات التهاب الزائدة الدودية سنويًا في الولايات المتحدة، إذا تركت دون علاج، يمكن أن تكون الحالة قاتلة، أثناء الجراحة، تتم إزالة الزائدة الدودية من الجسم بعد أن يقوم الأطباء بعمل 3 أو 4 شقوق صغيرة في البطن، يتم إغلاق الجروح بدبابيس أو غرز، بعد الجراحة الروتينية، يستطيع معظم المرضى العودة إلى المنزل في اليوم التالي والعودة إلى أنشطتهم الطبيعية بعد أسبوع.

وقالت الصحيفة، لكن كما هو الحال مع أي عملية جراحية، هناك مخاطر، يعاني حوالي واحد من كل 10 مرضى من آثار جانبية من العملية نفسها، مثل الإصابة بعدوى جلدية.

في السنوات الأخيرة، أظهرت العديد من الدراسات الأوروبية أن معظم الأشخاص المصابين بالتهاب الزائدة الدودية يمكن علاجهم بنجاح بالمضادات الحيوية بدلاً من الخضوع للجراحة، قبل 7 سنوات، أعلن الخبراء أن الوقت قد حان للتفكير في التخلي عن عمليات استئصال الزائدة الدودية الروتينية يقوم مئات الأطفال بإزالة العضو كل عام دون داع.