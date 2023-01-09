حالات تستلزم استخدام المضادات الحيوية.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

يستخدم الكثير من الناس المضادات الحيوية بشكل عشوائى، ولا يقع اللوم فقط على الأطباء الذين يصفونها بشكل مفرط ولكن أيضًا على الأشخاص الذين يستخدمونها عند ظهور أي أعراض عليهم، كل هذا ينتج عنه مقاومة المضادات الحيوية أى تصبح المضادات الحيوية بلا تأثير وتكتسب البكتيريا مقاومة لها، لذا يجب أن نكون أكثر حذراَ قبل استخدام المضاد الحيوي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وقالت منظمة الصحة العالمية أن هذه المقاومة للمضادات الحيوية بعد الإفراط في استخدامها تؤدي إلى 1.27 مليون حالة وفاة سنويًا في جميع أنحاء العالم.

يصاب جسمنا بالعدوى لأسباب عديدة تسمى الأدوية التي تعمل ضد العدوى البكتيرية بالمضادات الحيوية.

القاعدة العامة عندما يتعلق الأمر باستخدام المضادات الحيوية هي "عدم تناولها بدون تشخيص مناسب" يجب أن يؤخذ فقط تحت إشراف الطبيب.

يعتمد استخدام المضادات الحيوية على سبب العدوى والبكتيريا المسؤولة عنها.

على سبيل المثال، إذا أصيب الشخص بغليان في الجلد، فيجب إعطاؤه المضادات الحيوية على الفور من أجل التحقق من انتشار العدوى. وينطبق الشيء نفسه على التهاب الدماغ أو التهاب المسالك البولية حيث يتعين علينا إعطاء المضاد الحيوي على الفور. نشهد حاليًا الكثير من السعال ونزلات البرد ومن الصعب جدًا التمييز بين العدوى الفيروسية أو البكتيرية.

على سبيل المثال، إذا كان الشخص يعاني من الحمى والسعال والبرد وسيلان الأنف وآلام في الجسم ، فهذا يشير إلى عدوى فيروسية في حالة العدوى الفيروسية ، يصل المرض إلى ذروته خلال اليومين الأولين ثم يبدأ في الانحسار.

الحمى هي علامة شائعة في جميع الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي ومع ذلك ، لا تعني الحمى أنك بحاجة إلى تناول مضادات حيوية السعال والزكام والتهاب الملتحمة والإسهال ووجود الآفات التقرحية المنفصلة تشير إلى المسببات الفيروسية.

وجود بداية مفاجئة لالتهاب الحلق الحاد، حمى أكثر من 38 درجة مئوية، الصداع، التورم أو إفرازات في اللوزتين، تورم الغدد الليمفاوية العنقية الرقيقة، والسعال المنتج مع البلغم القيحي يشير إلى عدوى بكتيرية.

الحمى المتزايدة تدريجياً في اليوم الثالث- اليوم الرابع هي دليل آخر على العدوى البكتيرية التي تحدث بشكل أساسي أو ثانوي بعد الإصابة الفيروسية الأولية.

لذلك نحن بحاجة إلى فهم أن التهابات الجهاز التنفسي العلوي يمكن أن تكون ناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات. يمكن أن تؤكد الاختبارات المعملية هذا بشكل صحيح.

المضادات الحيوية يجب أن نأخذها بالجرعات الصحيحة يجب ألا يستهلكها الناس دون تفكير يمكن أن يؤدي ذلك إلى حمى الأدوية ، والتي تشمل الكبد.

الخلل الوظيفي ، والطفح الجلدي ، والكلام ، ويمكن أن يؤدي إلى تسمم عصبي. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإسهال ، لذلك من المهم إجراء التشخيص أولاً.

حاليًا يعاني العديد من الأشخاص من عدوى في الجهاز التنفسي العلوي مصحوبة بسيلان الأنف، والم شديد في الجسم، والتهاب الحلق ، وسعال جاف ، وهذه تشير إلى عدوى فيروسية، فهذا يشير إلى عدوى بكتيرية.

المضادات الحيوية مطلوبة أيضًا للعدوى البكتيرية غير النمطية يتم وصفها في الحالات التي يوجد فيها عدوى فيروسية وعدوى بكتيرية ثانوية. على سبيل المثال ، إذا أصيب المريض بالحمى وسيلان الأنف والسعال وحدثت زيادة في الحمى والسعال. التشخيص الفردي مطلوب لوصف المضادات الحيوية ".

يعتمد التأثير الضار لعدم تناول المضادات الحيوية في الوقت المناسب على موقع الإصابة والبكتيريا المتضمنة فيها.

على سبيل المثال، إذا كانت عدوى في الدماغ أو عدوى في الرئة بسبب Streptococcus pneumoniae وإذا لم يتم بدء المضادات الحيوية بشكل صحيح ، يمكن أن تنتشر البكتيريا إلى أعضاء أخرى عن طريق الدم وتؤثر على الأداء الوظيفي. وبالمثل في حالة التهابات المسالك البولية ، إذا تركت دون علاج يمكن أن تؤثر على الكلى والأعضاء الأخرى أيضًا.