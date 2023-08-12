مصرع شخص فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخص، مصرعه، منذ قليل، فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية أمام حديقة عابدين فى مدينة بنى سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أمام حديقة عابدين، حيث جرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل جثة شخص مجهول الهوية إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.