اليوم السابع
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مسئولو موقع "جى دي توداى" الصينى: خطة لتدشين موقع باللغة العربية فى 2025

السبت، 12 أغسطس 2023 06:32 م
مسئولو موقع "جى دي توداى" الصينى: خطة لتدشين موقع باللغة العربية فى 2025 الوفد المصرى فى جى دي توداى فى جوانجدونج
جوانجدونج – رباب فتحى

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قال مسئولو موقع جي دي توداى الصينى، والذى يعد المصدر الأول عبر الإنترنت لأخبار مقاطعة جوانجدونج الصينية ويغطى هونج كونج وماكاو وتسع مدن فى المقاطعة جنوب الصين، ويصدر بعدة لغات منها الإنجليزية والبرتغالية والفرنسية واليابانية، إن هناك خطة لتدشين موقع باللغة العربية بين عامي 2024 و2025.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وأضاف هيو تشاجون، مدير الموقع الإلكترونى"، خلال لقائه مع وفد من هيئة الاستعلامات والصحفيين المصريين، أن هناك رغبة فى تبادل المقالات والموضوعات وإجراء الحوارات بالتعاون مع صحفيين من مصر ومن منطقة الشرق الأوسط ونشرها معا.

وأكد أن هناك الكثير الذى يربط القاهرة وبكين مثل مبادرة الحزام والطريق والتي يوليها الموقع اهتماما كبيرا فى تغطيته.

جانب من الجولة فى جي دي توداى
جانب من الجولة فى جي دي توداى

 

وقال إن هناك تركيز فى التغطية على تأثير مبادرة الحزام والطريق على الدول التي تشارك بها وكيف يعيش الصينيون الذين يعملون فى المشاريع على طول طريق الحرير وما هو شكل حياتهم اليومية وعملهم.

جى دي توداي

الوفد المصرى أمام مقر جى دي توداى

وأعرب عن أمنيته أن يتحول الموقع إلى منصة عالمية مشابهة للوكالات الأجنبية.

الموقع
الموقع

 

وأشار من جانبه، قوانج يان، نائب مدير الموقع، إن " جي دي توداى يستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا فى تقديم محتوياته حتى أنه يستخدم بعض جوانب من الذكاء الاصطناعى فى المساعدة على إنتاج القصص اليومية وجمع المصادر والمعلومات.

ومع ذلك ، أكد المدير هيو على أن الذكاء الاصطناعى لا يمكن أن يستبدل الإبداع البشرى مشددا على أن أفضل المقالات تكتبها العقول البشرية وليس الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكترونى
الموقع الإلكترونى

ويركز الموقع بشكل أساسى على أخبار مقاطعة جوانجدونج المحلية التي تشتهر بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة وأولئك من الشرق الأوسط ويحظى بنسبة متابعة مرتفعة تصل إلى ملايين القراءات بشكل يومى.

 

 


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