مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أطلقت حملة "هنوصلك " لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية على مستوى الجمهورية بنهاية يناير 2024 كما سبق وتم استخراج 1.1 مليون بطاقة وجارى استخراج 390 الف بطاقة كما اعلنت عن بدء إجراءات المرحلة الثالثة لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.