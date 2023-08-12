مديرية العمل بالإسكندرية: حريصون على توفير فرص عمل لخريجي البرامج التدريبية

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية الدورة التدريبية المجانية لدفعة جديدة من الشباب من الجنسين على مهنة كهرباء التركيبات بوحدة التدريب المتنقلة بمنطقة 45، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهني على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات ومنشآت القطاع الخاص والاستثمارى مع العمل على تأهيلهم واصقال مهاراتهم على المهن المتاحة وفق أحدث اساليب التدريب.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية في تقريره الذي تلقته الوزارة، انتهاء برنامج التدريب المهني وتخرج شباب مدربين ومؤهلين لسوق العمل من برامج تدريب الوحدة المتنقلة بمنطقة 45 وعددهم 10 متدربين، وذلك بعد انتهاء فترات التدريب التي وصلت 60 ساعة تدريبية لمدة 15 يوماً، ومنوهاً إلى أن المديرية حريصة علي توفير فرص عمل مناسبة للراغبين داخل المنشآت الصناعية بالمحافظة، أو مساعدتهم في بدء مشروع صغير بالتنسيق مع الجهات المعنية..