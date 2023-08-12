اليوم السابع
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مديرية العمل بالإسكندرية: حريصون على توفير فرص عمل لخريجي البرامج التدريبية

السبت، 12 أغسطس 2023 12:57 م
مديرية العمل بالإسكندرية: حريصون على توفير فرص عمل لخريجي البرامج التدريبية دورة تدريبية لدفعة جديدة من الشباب بالوحدات المتنقلة
كتبت آية دعبس

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اختتمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية الدورة التدريبية المجانية لدفعة جديدة من الشباب من الجنسين على مهنة كهرباء التركيبات بوحدة التدريب المتنقلة بمنطقة 45، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهني على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات ومنشآت القطاع الخاص والاستثمارى مع العمل على تأهيلهم واصقال مهاراتهم على المهن المتاحة وفق أحدث اساليب التدريب.
 
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية في تقريره الذي تلقته الوزارة، انتهاء برنامج التدريب المهني وتخرج شباب مدربين ومؤهلين لسوق العمل من برامج تدريب الوحدة المتنقلة بمنطقة 45 وعددهم 10 متدربين، وذلك بعد انتهاء فترات التدريب التي وصلت 60 ساعة تدريبية لمدة 15 يوماً، ومنوهاً إلى أن المديرية حريصة علي توفير فرص عمل مناسبة للراغبين داخل المنشآت الصناعية بالمحافظة، أو مساعدتهم في بدء مشروع صغير بالتنسيق مع الجهات المعنية.. 
 
وأضاف وكيل المديرية أن جميع الدورات التدريبية المقدمة من وزارة العمل مجانية، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وإدارة التدريب المهني بديوان المديرية، ومؤكداً انه على من يرغب في التقديم للحصول على برامج التدريب المهني المجانية التقديم لإدارة التدريب المهني بالمديرية، واستيفاء الأوراق المطلوبة وهي صورة من بطاقة الرقم القومي و2 صورة شخصية وصورة المؤهل الدراسي .
 
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وزارة العمل

مديرية العمل بالأسكندرية

التدريب المهنى

وحدات التدريب المتنقلة



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