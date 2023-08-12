محافظ بورسعيد يوجه بتحسين الخدمات خلال تفقده محطة تسمين العجول.. صور

واطلع محافظ بورسعيد، على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة، ومتابعة استقبال الخراف والماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وتم تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن العنابر تعمل بكامل طاقتها، مؤكدا على توافر اللحوم بكميات وأسعار تلبي احتياجات المواطنين، فضلا عن توفير اللحوم البلدي في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة، وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية لتوفير طلبات المواطنين من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.

ولفت إلى أن بورسعيد أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاجي الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، منوها إلى أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى افضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.