محافظ بورسعيد يتفقد العمل في مصنع إنتاج الغازات على مساحة 10000 متر مربع

بورسعيد - محمد عزام

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الموقف التنفيذي في إنشاء مصنع الغازات جنوب بورسعيد، والذي يقدم صناعة جديدة وهامة، ويوفر العديد من فرص العمل لأبناء بورسعيد، خلال جولته الميدانية الموسعة على عدد من المشروعات الصناعية بجنوب بورسعيد.

وتفقد محافظ بورسعيد، أقسام المصنع الجاري إنشاؤها، مستمعا لشرح تفصيلي من مسئولي المصنع، حول نسب التنفيذ بأقسام المصنع والموعد المقرر للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، حيث رافقه اللواء محمد بصلة نائب مدير المنطقة الصناعية، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال تفقده مصنع إنتاج الغازات، أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تشهد كيانات كبرى تقدم صناعات للمرة الأولى من نوعها، ضمن النهضة الصناعية التي تشهدها المنطقة حاليا.

وأشار محافظ بورسعيد إلى قرب الإنتهاء من إنشاء المصنع، ووصول العمل لمراحل متقدمة، لافتا إلى أنه يقوم بجولات ميدانية مستمرة لمتابعة معدلات العمل أولا بأول، ويؤكد على تقديم كامل الدعم لمسئولي المصنع.

ووجه محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات الأعمال الإنشائية الجارية بمصنع الغازات جنوب بورسعيد ، والذي يقام على مساحة 10000 متر مربع، لدعم القطاع الطبى والصناعى بالمحافظة، مؤكدا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية.

ويساهم المصنع في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.