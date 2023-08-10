محافظ بورسعيد ونائب وزير الاتصالات يتابعان توزيع كارت الخدمات الحكومية

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال جولة موسعة، سير العمل في إجراءات استلام الكارت الموحد الذكي داخل فروع البريد المصري ومجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، حيث تفقد محافظ بورسعيد مركز الخدمات البريدية بالديوان العام، وفرع البريد المصري بشارع طرح البحر، وهيئة البريد المصري أمام حديقة فريال، ومجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، رافقه خلال الجولة الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة الشركة المقدمة للخدمات الحكومية، والدكتور مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصرى، وعدد من الجهات التنفيذية.

واطلع محافظ بورسعيد على انتظام سير العمل في إجراءات استلام الكارت الموحد للمواطنين داخل المنافذ البريدية ومجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، كما التقى العاملين بالمنافذ البريدية، وحرص على التعرف على كيفية التعامل مع المواطن خلال استلام الكارت الموحد، ومدى الإقبال على المنافذ البريدية للحصول على الكارت الموحد.

كما استمع للمختصيين في هيئة التأمين الصحي الشامل حول كيفية تعامل المواطن في التأمين الصحي الشامل من خلال الكارت الموحد الذكي، وتأكد من توافر سبل الراحة للمواطنين خلال اجراءات الحصول على الكارت الموحد.

وشهد محافظ بورسعيد استخراج الكارت الموحد الذكي للمواطنين داخل فروع هيئة البريد المصرى، وذلك للاطمنئان على حصول المواطن على الكارت الموحد فى أسرع وقت واستيابعهم لكافة الإجراءات المطلوبة.

ووجه محافظ بورسعيد، العاملين بالمنافذ البريدية بالتيسير على المواطنين خلال استلامهم الكارت الموحد، مع تحقيق النظام خلال سير العمل، وتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بكيفية التغامل من خلال الكارت الموحد.

تم إصدار الكارت الموحد بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد ، ويساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية، ويحصل المواطن على الكارت الموحد ويقوم بفتح حساب شخصى فى هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، وسيكون مزودًا ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها، وسيتم بدء العمل بالكارت الموحد ببورسعيد كبداية و تجربة استرشادية سوف يتم تعميمها علي باقي المحافظات.



المحافظ مع احد المواطنين



المحافظ وقيادات المنظومة



المحافظ ونائب وزير الاتصالات خلال الجولة