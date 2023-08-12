محافظ أسيوط يشهد مناقشة رسالة دكتوراة لباحثة بكلية التربية الرياضية

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم السبت ،مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة مروة مصطفى محمد توفيق المقيدة بقسم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط ، بعنوان " تأثير برنامج تمرينات تأهيلية مدعم بالكولاجين على اربطة مفصل الكتف المصابة بالتمزق الجزئى للرياضيين " والتي تم بموجبها منح الباحثة درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع التوصية بالتبادل للرسالة مع الجامعات الأخرى ونشرها..جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عماد العجان مدير مدرسة النيل الدولية بأسيوط الجديدة ولفيف من اساتذة كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط .

حيث ضمت هيئة الاشراف على المناقشة الدكتور عماد الدين شعبان استاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية سابقا بجامعة أسيوط والدكتور محمد مصطفى قطب استاذ جراحة العظام بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بقسم جراحة العظام بكلية الطب بجامعة أسيوط والدكتور أحمد محمود عثمان المدرس بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط ، كما ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور عماد الدين شعبان والدكتور رجب كامل محمود عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد ،والدكتور محمد مصطفى قطب والدكتور محمود فاروق صبرة استاذ الاصابات الرياضية والتأهيل البدنى بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط .

ووجه محافظ أسيوط الشكر لرئيس جامعة اسيوط الدكتور أحمد المنشاوى ولنواب رئيس الجامعة على اهتمامهم بالبحث العلمى بالجامعة واثراء الحياة العلمية لتظل جامعة اسيوط قبلة لطلاب العلم والباحثين على مستوى الجمهورية والعالم وتميز علمائها فى كافة المجالات العلمية والبحثية فى ظل اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والبحث العلمى ،كما وجه الشكر للجنة الاشراف والمناقشة لتفانيهم فى عملهم لتخرج رسالة الدكتوراة فى ابهى صورها بما يعود بالنفع على الباحثين وطلاب العلم ، مشيدا بالباحثة مروة مصطفى ورسالتها المتميزة ومناقشتها الممتازة فى عرض الرسالة والرد على استفسارات واسئلة لجنة المناقشة والتحكيم .

كما أكد الدكتور احمد عبد المولى على دور جامعة اسيوط فى نشر العلم والمعرفة ودعم الحركة البحثية والعلمية لطلاب واساتذة الجامعة لافتا الى أن الجامعة تحت قيادة الكتور احمد المنشاوى رئيس الجامعة ،مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها في العمل المكثف وتقديم الدعم الكامل لكافة الباحثين من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي، خاصةً في وجود كفاءات علمية وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى وما يتوفر بها من إمكانيات ضخمة من شأنها رفع مستوى ما تقدمه الجامعة من خدمة تعليمية وبحثية متخصصة تواكب أحدث النظم والمعايير العالمية .

وبعد مناقشة رسالة الدكتوراة بين لجنة المناقشة والحكم والباحثة مروة مصطفى تم منحها درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الاخرى والنشر وتوجيه الشكر للباحثة على مجهودها فى رسالة الدكتورة .

كما وجهت لجنة المناقشة الشكر للوزير المحافظ على حضوره المناقشة ودعمه للعملية التعليمية والبحث العلمى بالجامعة وتشجيع الباحثين ، كما وجهت الشكر للدكتور احمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لحضوره المناقشة ودعمه للعملية التعليمية والبحثية بالجامعة .