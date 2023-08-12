محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضرى للماشية بقرية الزرابى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، خلال جولة ميدانية - موقع إنشاء سوق حضرى للماشية بقرية الزرابى بمركز أبوتيج على مساحة 5625 مترا مربعا ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

وتفقد المحافظ الموقع المقترح لإقامة السوق الحضرى للماشية على مساحة 5625 مترا مربعا على أراض أملاك دولة بقرية الزرابى، واستمع إلى شرح من المهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الاسكان عن مراحل انشاء السوق والتصميمات التى تمت له وفقا لأحدث المواصفات ومعايير الجودة والذى سيصبح سوقا حضريا بدلا من السوق القديم بمدينة ابوتيج، وخاصة بعد موافقة المجلس التفنيذى للمحافظة على اقامة السوق الجديد.

وأكد المحافظ على أهمية مشروع إنشاء سوق حضرى للماشية بقرية الزرابى، تلبية لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابى لدى المواطنين فى تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المشروعات النهائية التى سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين والتى تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" على أن يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتى تشمل فى مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجارى وإدارى بمنطقة التمليك القبلى بمدينة الاربعين بحى غرب وانشاء سوق عمومى للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البدارى على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحى شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضرى للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 مترا وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادى غرب البلد بحى غرب، وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابى بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة.