اليوم السابع
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الأمن العام يضبط 48 قطعة سلاح ناري في أسيوط

السبت، 12 أغسطس 2023 12:07 م
الأمن العام يضبط 48 قطعة سلاح ناري في أسيوط حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى قسمى (أول وثانى شرطة أسيوط).
 
وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (48) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (12 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – 2 طبنجة - 23 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (38 متهم " لعدد 16 منهم معلومات جنائية").
 
وتمكنت الجهود من ضبط عدد (17) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (20 متهم "لعدد 15 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (832) حكم قضائى متنوع.
 
 
 

الامن العام

حملات امنيه

وزاره الداخليه

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