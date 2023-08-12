ما العلاقة بين مرض السكرى والاكتئاب؟ اعرف التفاصيل

كتب حسام الشقويرى

الاكتئاب مرض طبي يسبب الشعور بالحزن وغالبًا ما يؤدي إلى فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كنت تستمتع بها، و يمكن أن يعيق مدى جودة أدائك في العمل والمنزل، بما في ذلك رعاية مرض السكري الخاص بك، وعندما لا تكون قادرًا على إدارة مرض السكري لديك بشكل جيد، وتزداد مخاطر إصابتك بمضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب وتلف الأعصاب، وفقًا لما نشره موقع healthyfood

والأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمرتين إلى ثلاث مرات من الأشخاص غير المصابين بمرض السكري، ويتم تشخيص وعلاج 25٪ إلى 50٪ فقط من مرضى السكري المصابين بالاكتئاب، وبدون علاج، غالبًا ما يزداد الاكتئاب سوءًا وليس أفضل.

ويمكنك أن تشعر بالتوتر باعتباره عاطفة، مثل الخوف أو الغضب، كرد فعل جسدي مثل التعرق أو تسارع ضربات القلب أو كليهما، وإذا كنت متوترًا، فقد لا تعتني بنفسك جيدًا كالمعتاد، ويمكن أن تتأثر مستويات السكر في الدم أيضًا وهرمونات التوتر تجعل نسبة السكر في الدم ترتفع أو تنخفض بشكل غير متوقع، ويمكن أن يؤدي الإجهاد الناتج عن المرض أو الإصابة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، و يمكن أن يؤدي التعرض للتوتر لفترة طويلة إلى مشاكل صحية أخرى أو يزيدها سوءًا.

والأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة بنسبة 20٪ للإصابة بالقلق في مرحلة ما من حياتهم مقارنة بمن لا يعانون منه، و تعد إدارة حالة طويلة الأمد مثل مرض السكري مصدرًا رئيسيًا للقلق بالنسبة للبعض، وتظهر الدراسات أن علاج القلق عادة ما يعمل بشكل أفضل من الطب، ولكن في بعض الأحيان يعمل كلاهما معًا بشكل أفضل.