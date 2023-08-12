كيفية تقليل وقت النظر إلى الشاشة عند الأطفال بلطف

كتبت إيناس البنا

أثبتت التطورات التكنولوجية أنها نعمة وعقدة في نفس الوق، نحن الآن محاطون بالأدوات والأجهزة التي تجعل حياتنا أسهل وتزودنا بالمعلومات التي نحتاجها بنقرة زر واحدة، لكن هذا أثر أيضًا على أطفالنا بعدة طرق، زيادة وقت النظر إلى الشاشة أحدها، ويشير إلى مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات ، بما في ذلك التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

أصبح وقت الشاشة موضوعًا مثيرًا للقلق في السنوات الأخيرة بسبب الانتشار المتزايد للأجهزة الرقمية وتأثيرها على نمو الأطفال ورفاههم.

هل هناك وقت مثالي للشاشة؟

وجدت دراسة نشرت في مجلة طب الأسرة والرعاية الأولية وفقا لموقع " healthline"، أن متوسط ​​وقت الشاشة اليومي المبلغ عنه كان 2.5 ساعة للأولاد وساعتين للفتيات.

وأضافت الورقة الأكاديمية أن "الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يتمتعون بوقت أكبر للشاشة مقارنة بالأطفال في سن المدرسة، وكان الأطفال يمتلكون أجهزة مع توزيع متساوٍ تقريبًا للأطفال في سن ما قبل المدرسة والأطفال في سن المدرسة".

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين (AACAP) ، يقضي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عامًا في الولايات المتحدة 4-6 ساعات يوميًا في مشاهدة أو استخدام الشاشات ، ويقضي المراهقون ما يصل إلى 9 ساعات في المتوسط. تشترك المنظمة في دليل إرشادي لإدارة وقت شاشة الأطفال. وتشمل هذه:

حتى سن 18 شهرًا ، يجب تقييد استخدام الشاشة للدردشة المرئية مع شخص بالغ

بين 18-24 شهرًا ، يجب أن يقتصر وقت الشاشة على مشاهدة البرامج التعليمية مع مقدم الرعاية

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات ، حدد وقت الشاشة غير التعليمي بحوالي ساعة واحدة في أيام الأسبوع و 3 ساعات في أيام عطلة نهاية الأسبوع

بالنسبة للأعمار من 6 سنوات فما فوق ، شجع العادات الصحية وقلل من الأنشطة التي تشمل الشاشات

ومع ذلك، تشارك الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، "هذه الإرشادات القائمة على الأدلة لا تعطي حدًا زمنيًا محددًا للشاشة ينطبق على جميع الأطفال والمراهقين. نظرًا لأن الأطفال والمراهقين يمكن أن يكون لديهم العديد من أنواع التفاعلات المختلفة مع التكنولوجيا ، بدلاً من وضع مبادئ توجيهية للحدود الزمنية المحددة لاستخدام الوسائط الرقمية ، فإننا نوصي بالنظر في جودة التفاعلات مع الوسائط الرقمية وليس فقط مقدار الوقت أو مقدار الوقت ".

طرق لتقليل وقت الشاشة عند الأطفال

تقليل وقت الشاشة لدى الأطفال يمكن أن يتم بلطف وتدريجيًا.

في البداية، يجب على الآباء أن يكونوا قدوة حسنة باعتبارهم نموذجًا يحتذى به ، كما أن تقييد وقت الشاشة الخاص بهم يُظهر للأطفال أهمية التوازن ".

ثانيًا، يحتاج الآباء إلى التواصل مع أطفالهم ، وشرح الأسباب الكامنة وراء تقليل وقت الشاشة وإشراكهم في العملية، مضيفًا: "يمكنهم أيضًا إنشاء مناطق خالية من الشاشات مثل تخصيص مناطق معينة في المنزل حيث تكون الشاشات غير مسموح به ، مثل طاولة الطعام أو غرف النوم ".

تقديم أنشطة بديلة مثل تشجيع الأطفال على ممارسة القراءة في الهواء الطلق والفنون والحرف اليدوية أو الألعاب العائلية يمكن أن يكون بمثابة بديل لوقت الشاشة.

الأهم من ذلك، يجب ألا ينسى الآباء وضع جدول زمني. يمكن أن يساعد إعداد أوقات محددة لاستخدام الشاشة والالتزام بها باستمرار بشكل كبير.

إذا لم تساعد الإجراءات المذكورة أعلاه ، فاختر استخدام أدوات الرقابة الأبوية لتقييد الوصول إلى تطبيقات أو مواقع ويب معينة. "يمكن أن يؤدي استبدال وقت الشاشة بالهوايات إلى دعم اهتماماتهم في الأنشطة غير المعروضة على الشاشة للحفاظ على مشاركتهم. إذا اعتاد الطفل على قضاء وقت طويل أمام الشاشات ، قلله تدريجيًا لتجنب المفاجأة .