اليوم السابع
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قلوب كالحجارة.. ضبط المتهم بطرد شقيقته من المنزل بالمحلة بسبب الميراث

السبت، 12 أغسطس 2023 12:00 م
قلوب كالحجارة.. ضبط المتهم بطرد شقيقته من المنزل بالمحلة بسبب الميراث حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من شقيقها لقيامه بطردها من مسكنها بالغربية.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من (السيدة الظاهرة بالفيديو- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (شقيقها – مقيم بذات العنوان) لقيامه بطردها من مسكنها لوجود خلافات على الإرث بينهما حول الشقة محل سكنها.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.
 
 

الميراث

قضايا الميراث

وزاره الداخليه

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