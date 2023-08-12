اليوم السابع
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قطع مياه الشرب عن مركزى مغاغة والعدوة لإصلاح خط الطرد

السبت، 12 أغسطس 2023 08:34 م
قطع مياه الشرب عن مركزى مغاغة والعدوة لإصلاح خط الطرد قطع مياه
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلنت اليوم السبت، شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، عن قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة، في أقصي شمال المحافظة، لوجود كسر مفاجئ بخط الطرد.
 
وقال المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، إنه سيتم قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة اليوم السبت من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الثانية فجرا، وذلك لوجود كسر مفاجئ بخط طرد محطة الصرف الصحي رقم 1 بمغاغة.
 
وناشد رئيس الشركة الأهالي وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية والمصالح الحكومية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
 
وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا خصصت أرقاما للتواصل ولتلقي أي شكاوي أو استفسارات بشأن انقطاع المياه وهي: الخط الساخن 125، واتس اب 01271269587- والهواتف أرقام 01271196196- 01050509013.
 

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