اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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فرنسا: إعادة فتح برج إيفل بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة

السبت، 12 أغسطس 2023 06:41 م
فرنسا: إعادة فتح برج إيفل بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة برج إيفل
أ ش أ

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أعلنت السلطات الفرنسية إعادة فتح "برج إيفل" المعلم السياحى الشهير فى وسط العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة

وكان برج إيفل، أحد أبرز معالم فرنسا السياحية، قد أغلق أبوابه أمام الزوار كما تم إخلاء ثلاثة طوابق وساحة البرج الأمامية، بعد إنذار أمنى "بوجود قنبلة"، حسبما ذكر مصدر بالشرطة الفرنسية اليوم /السبت/ .


وتفقد خبراء إبطال القنابل والشرطة المكان بما فى ذلك مطعم يقع فى أحد الطوابق

 

وأشارت الهيئة - التى تدير البرج - إلى أن "هذا إجراء معتاد فى مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادرا مايحدث". 

وتم إجلاء الزوار من ثلاثة طوابق بما فى ذلك مطعم يقع فى أحد الطوابق ومن ساحة البرج الأمامية، حسبما أفادت المتحدثة باسم الهيئة. إلا أن الشرطة الفرنسية وهيئة برج إيفل أكدوا بعد ساعتين إعادة فتح المعلم السياحى الشهير فى باريس.


ويرجع آخر تهديد بوجود قنبلة وأدى إلى إخلاء البرج لمدة ساعتين أيضا، إلى سبتمبر 2020 ، بناء على اتصال من مجهول للشرطة، وقتها اتصل رجل وأعلن أنه سيفجر كل شيء فى برج إيفل"، بحسب مصدر بالشرطة الفرنسية فى عام 2020


ويعد برج إيفل من أبرز المعالم السياحية فى فرنسا، حيث استقبل 5.8 مليون زائر فى 2022 ، من بينهم نحو 75% من الأجانب ، وفقا لموقع برج إيفل الإلكتروني، فهو يعد المعلم الأكثر زيارة فى العالم بإطلالته الفريدة فى قلب باريس


برج إيفل

فرنسا

باريس

الشرطة الفرنسية



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