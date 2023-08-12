اليوم السابع
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غدا.. الأسبوع الثقافى لأوقاف كفر الشيخ بالمسجد الشرقى بقرية دقلت لمدة 4 أيام

السبت، 12 أغسطس 2023 10:39 ص
غدا.. الأسبوع الثقافى لأوقاف كفر الشيخ بالمسجد الشرقى بقرية دقلت لمدة 4 أيام الشيخ عطا بسيوني وكيل أوقاف كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، عن انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي، غدا الأحد، بالمسجد الشرقي بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، تحت عنوان «الفضائل»، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في بيان له ، أنّ وزارة الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافي بمسجد بالمسجد الشرقي بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، تحت عنوان «الفضائل»، اعتباراً من غد الأحد حتى الأربعاء المقبل، على مدار 4 أيام، بإشراف ومتابعة الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية.
 
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه يتم عقد محاضرات على مدار 4 أيام في الفترة من 13 وحتى 16 أغسطس 2023، وتتناول الحديث عن موضوعات «فضائل الذكر - فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - فضائل الاستغفار - فضائل تلاوة القرآن الكريم»، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتليفزيون.
 
وأكد ىبسيوني، أن الأسبوع الثقافي يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع الجمهورية.

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