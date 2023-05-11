عطا بسيونى وكيلا لـ"أوقاف كفر الشيخ" ويوجه بالاهتمام الشديد بالأنشطة الدعوية

تسلم الشيخ عطا بسيونى مهام منصبه وكيلا لوزارة الأوقاف بكفر الشيخ ، عقب صدور قرار الدكتور محمد مختار جمعة بتكليفه، من وكيل مديرية لوكيل وزارة، عقب بلوغ الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ لسن المعاش.

وعقد بسيونى اجتماعاً بالأئمة، بحضور الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة بأوقاف كفر الشيخ، وذلك للارتقاء بالعمل خلال الفترة المقبلة، والاهتمام الشديد بالأنشطة الدعوية والبرامج التثقيفية والمحافظة على المساجد، وعدم تمكين أى شخص من المسجد مع العلم أنه هناك متابعة دورية لمتابعة الأداء وجودته.