عميد زراعة القاهرة: دراسة سوق العمل أهم من الالتحاق بالكلية وبرامج جديدة تعزز الأمن الغذائي

كتب محمد صبحى

قال الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن الكلية تضم مجموعة من البرامج التي تعد أبرز بدائل أمام الطلاب الذين لم يلتحقوا بكليات الطب والهندسة، لأنها توفر فرص عمل بعد التخرج مباشرة، كما أنها تلبى احتياجات الدولة فى المشروعات القومية التي يتم تدشينها .

وأضاف الدكتور سامح عبد السلام فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المجتمع الدولى بأكمله يتجه نحو تعزيز الأمن الغذائي للدول، ولدينا بكلية الزراعة برامج تؤهل الطلاب فى هذا المجال مثل البايوتكنولوجى وله دور مهم فى تطوير العلوم الزراعية ويصدر خريج يجد فرص عمل فى مجالات الزراعة المتعدد ، وبرنامج التصنيع الغذائي باللغة الإنجليزية إلى جانب 8 برامج باللغة العربية مثل الصناعات الغذائية والهندسة الزراعية والإنتاج الحيوانى والإنتاج النباتى ووقاية النبات .

وأكد عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أنه لا يوجد مفهوم كلية القمة ومن المهم دراسة حاجة سوق العمل وفرص العمل المتاحة وذلك أهم من الالتحاق بالكلية ولا يجد فرص عمل بعد التخرج أو يتوفر له فرصة غير مناسبة .