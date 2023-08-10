تنسيق 2023.. تفاصيل البرامج المتخصصة فى كليات جامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

شهدت جامعة القاهرة على مدار الفترة الماضية إضافة عدد كبير من البرامج المتخصصة التي تحاكى جامعات الجيل الرابع وأيضا تلبى احتياجات سوق العمل، وتضم كلية الهندسة برامج " هندسة الاتصالات والحاسبات ، وبرنامج هندسة وإدارة التشييد، وبرنامج هندسة البترول والبتروكيماويات، وبرنامج هندسة التصميم المكيانيكى، وبرنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة، وبرنامج هندسة المياه والبيئة، وبرنامج هندسة الانشاءات وبرنامج هندسة الطاقة الكهربائية، وبرنامج هندسة البنية التحتية ، وبرنامج هندسة وإدارة منظومة الرعاية الصحية، وبرنامج هندسة وإدارة الطيران، وبرنامج هندسة ميكانيكة تخصص هندسة الطاقة المستدامة، وبرنامج هندسة ميكانيكية تخصص الميكاترونيكس، وبرنامج هندسة ميكانيكية تخصص الهندسة الصناعة والإدارة وتخصص هندسة التصنيع والمواد ، وبرنامج هندسة الاتصالات والحاسبات ، وشعبة اللغة الإنجليزية قسم اقتصاد / إحصاء / علوم سياسية.

اما كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تضم شعبة اللغة الفرنسية قسم اقتصاد/ علوم سياسية ، وتضم كلية الحقوق برامج الدراسة بأقسام "انجليزى وفرنسى" .

وتضم كلية الآداب بجامعة القاهرة مجموعة متميزة من البرامج للترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الصينية واللغة الاسبانية واللغة الفرنسية واللغة العربية وبرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وبرنامج العربية وثقافتها للناطقين بغيرها ، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية لإدارة الأعمال.

وفى نفس السياق حققت كلية الصيدلة تنوع فى البرامج الدراسية بها مثل برنامج بكالوريس الصيدلة" فارما دى ، وصيدلة إكلينيكية طبقا لنظام الساعات المعتمدة، وفى نفس السياق تضم كلية العلاج الطبيعى برنامج متميز فى العلاج الطبيعى بنظام الساعات المعتمدة مرحلة البكالوريس .

كما يوجد برنامج متكامل فى كلية الطب البشرى بنظام النقاط المعتمدة لدرجة بكالوريس الطب والجراحة، والبرنامج المكثف بكلية التمريض، وبرنامج تصميم وتخطيط المدن الخضراء باللغة الإنجليزية .

وتماشيا مع التحول الذى يشهده العالم ، تطرح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى برامج هندسة البرمجيات وبرنامج الشبكات والأمن السيبرانى وبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية وبرنامج علوم البيانات فى نظم المعلومات، كما تطرح كلية العلوم" برنامج التقنية الحيوية / الكيمياء الحيوية الجزئية وبرنامج علوم البترول الجيولوجية وبرنامج التكنولوجيا الحيوية باللغة الإنجليزية.

وتطرح كلية التربية للطفولة المبكرة برامج إعداد معلمات رياض الأطفال وبرنامج إعداد معلمات التربية الخاصة وبرنامج إعداد معلمات الحضانة وبرنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية وبرنامج نظم المعلومات الآثرية ، وتطرح كلية الآثار برنامج خاص للإرشاد الأثرى بجانب الأقسام العامة بالكلية.

فيما تتيح كلية الإعلام بجامعة القاهرة برنامج بكالوريس شعبة الإعلام باللغة الإنجليزية طبقا لنظام الساعات المعتمدة ، وتطرح كلية طب الأسنان البرنامج المتكامل الدولى بالنقاط المعتمدة.

وتقدم كلية الطب البيطرى، برنامج الأدوية والمستحضرات الطبية وبرنامج طب وجراحة الحيوانات الأليفة وبرنامج طب ورعاية الأحياء المائية وبرنامج طب وجراحة الفصيلة الخيلية وبرنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية وبرنامج سلامة وجودة الغذاء وبرنامج طب ورعاية الدواجن وبرنامج طب وجراحة وتناسل المجترات.

اما كلية الزراعة فتطرح برنامج تكنولوجيا تصنيع الأغذية باللغة الإنجليزية وبرنامج الزراعة الدولية وبرنامج علوم الغابات، فيما تتيح كلية التجارة برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الدراسة المشترك مع جامعة جورجيا وبرنامج العلوم الإكتوارية.