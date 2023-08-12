علماء يتوصلون لمادة موجودة فى حلوى العرقسوس تمنع نمو السرطان

كتبت أمل علام

توصل بحث جديد إلى أن مركب الإيزليكويريتيجينين Isoliquiritigenin يمكن أن يثبط تطور سرطان البنكرياس، حيث ثبت أن هذا المركب موجود في حلوى العرقسوس، وتبين أنه يمنع نمو السرطان في دراسة جديدة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Daily Express.

وجد فريق التحقيق في جامعة هونج كونج (HKBU) أن مادة أيزليكويريتجينين، وهو فلافونويد معزول من العرقسوس، له خصائص مضادة للسرطان .

وقال الدكتور جوشوا كو كا شون، أستاذ مشارك في قسم التدريس والبحث بكلية الطب الصيني في جامعة هونغ كونغ، إن إنزيم الإيزليكويريتجينين يمتلك خاصية فريدة في منع تطور سرطان البنكرياس، مضيفا، إنه للتحقق من فعالية إنزيم إلكسيريتيجينين الموجود في حلوى العرقسوس، استخدم العلماء أورام الفئران، وتم تقسيم الفئران المصابة بالأورام إلى 3 مجموعات:

الفئران التي أعطيت عقار العلاج الكيميائي جيمسيتابين ، وأعطيت الفئران الإيزليكويريتجينين، المجموعة الضابطة، حيث لم يتم إعطاء الفئران علاج السرطان، في مجموعة إيزوليكويريتجينين، تم تقسيم الفئران إلى قسمين فرعيين، تمت معالجتها إما بـ 30 مجم / كجم أو 60 مجم / كجم من الإيزليكويريتجينين.

لاحظ الفريق أن إنزيم الإيزليكويريتيجينين كان له آثار جانبية أقل في الفئران من العلاج الكيميائى، بما في ذلك حالات أقل من فقر الدم وفقدان وزن الجسم.

وقال الدكتور كو: "النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة تفتح طريقاً جديداً لتطوير إنزيم إيسليكويريتيجينين كمثبط للالتهام الذاتي في علاج سرطان البنكرياس، مضيفا، نأمل أن نتعاون مع شركاء بحث آخرين لإجراء مزيد من التقييم للفعالية والتطبيق السريري المحتمل لعقار إنزليكويريتجينين في علاج سرطان البنكرياس.

وقد نُشر البحث في المجلة الأكاديمية الدولية، تم تقديم هذه النتائج أيضًا في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأبحاث السرطان لعام 2023 في تورينو بإيطاليا.