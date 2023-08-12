عادل الغضبان: بورسعيد حققت تطورا غير مسبوق فى مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح

بورسعيد - محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، خلال جولة موسعة لمتابعة سير الأعمال الإنشائية داخل الكيانات الصناعية الجديدة بالجنوب، أحد المصانع الجديدة لإنتاج الأحذية.

وأعلن محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء المصنع الجديد لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة نائب مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي حول موقف تنفيذ الأعمال الإنشائية التي شهدها المصنع حتى الآن، والذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الأحذية بجنوب بورسعيد، مؤكدا أهمية الإسراع في إنشاء المصنع للبدء في تشغيله في أقرب وقت، وتقديم كافة الدعم لانهاء أعمال المصنع وتشغيله والذي يساهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المصنع يأتي ضمن مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بجنوب بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والنهوض بالقطاع الصناعي، لافتا إلى أن بورسعيد حققت تطورًا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.