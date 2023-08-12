عادل الغضبان: انتهاء أكثر من 90٪ من أعمال إنشاء مصنع الأعلاف بجنوب بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تشهد صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، وهي صناعة سلعة الأعلاف والتي توفر معدلات عالية من إنتاج سلع هامة تساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها بورسعيد.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد، موقف الأعمال الإنشائية الجارية بمصنع إنتاج الأعلاف النباتية والحيوانية بجنوب بورسعيد.

ومن جانبه أعلن اللواء عادل الغضبان، عن الانتهاء من أكثر من 90٪ من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد، في إطار خطة التوسع في المشروعات الصناعية ببورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة نائب مدير المنطقة الصناعية، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

وأوضح المحافظ أننا نعمل على توفير كافة الدعم للارتقاء بالعملية الصناعية جنوب بورسعيد وتحقيق معدلات كبيرة من الإنتاج تدعم السوق المحلي. موجها بالإسراع في معدلات إنشاء المصنع.

مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة لافتا أن محافظة بورسعيد شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات و توفير الٱلاف من فرص العمل.

يأتي ذلك ضمن جولات محافظ بورسعيد المكوكية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الصناعية سواء القائمة بالفعل أو الجاري العمل في إنشائها، لتقديم كامل الدعم للمستثمرين و العاملين بالمصانع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية و تحقيق النهضة الصناعية على أرض بورسعيد.