ضبط 5 محال تجارية تقدم عروضا وهمية بالأوكازيون الصيفى فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، استقبال طلبات المحال التجارية الراغبة فى الاشتراك بالأوكازيون الصيفى مجاناً دون رسوم، وهى محلات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية بجودة عالية وأسعار مخفضة وتصل التخفيضات إلى أكثر من 50%.

وفى هذا الصدد، نجح رجال التموين بالأقصر، بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمتابعة اليومية للمحلات فى الأوكازيون الصيفى، حيث تحرر للمخالفين عدد 5 محاضر أوكازيون وهمي محلات تجارية تقوم بالإعلان عن أسعار غير حقيقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن الأوكازيون فرصة لكل مواطن للحصول على احتياجاته بخصم يصل إلى 60%، وللحصول على تصريح للمحل وضع السعر قبل وبعد الخصم لمراقبة الأسعار ومنع الأوكازيون الوهمى، موضحاً أنه من المقرر أن يتوجه أصحاب المحال التجارية بتقديم طلب تصريح الأوكازيون، ومرفق بالطلب فواتير البضائع المراد إجراء الأوكازيون عليها وصورة من الرقم القومي لصاحب المحل التجاري أو المدير المسئول ورخصة المحل ودمغة بقيمة 1 جنيه، وكشف بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات والسجاد المراد إجراء الأوكازيون عليها موضحا به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم والسعر بعد الخصم، ويجب أن يتوجه أصحاب المحال التجارية إلى مديرية التموين بالأقصر في إدارة التجارة الداخلية لاستخراج تصريح الأوكازيون على أن يتم وضع التصريح بعد استيفاء التوقيعات والختم في مكان ظاهر على واجهة المحل ويمكن رؤيته للجميع.

وكان قد أصدر الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً ‏وزارياً يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ‏في 7/8/2023، وقضى القرار الصادر أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين، كما نص القرار أيضاً ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.