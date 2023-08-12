ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة وبيع مياه الشرب بمطروح.. صور

مطروح – حسن مشالي

تمكنت حملة تموينية برئاسة المهندسة هند محمود مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، بالاشتراك مع مباحث التموين وإدارة الرقابة ومديرية الصحة، من ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص وتقوم بإعادة استخدام زجاجات المياه المعدنية الفارغة، وتعبئتها بالماء لبيعها مرة أخرى للمستهلكين بغرض التربح غير المشروع.

ةجاء تقرير مديرية الصحة بمطروح، يؤكد أن الماء المستخدم في تعبئة الزجاجات غير صالح للشرب، لوجود شوائب كثيرة به، بالإضافة الى الحالة السيئة من ناحية نظافة المكان الذي تتم تعبئة الزجاجات الفارغة فيه، وتم التحفظ على المكان و جراكن المياة المعبأة بإجمالي 102 جركن سعة الواحد 10 لترات، كانت معدة للتوزيع على المحلات التجارية لبيعها.

كما تمكنت الحملة التموينية، من ضبط أحد محلات البقالة الكبيرة بمنطقة الكيلو 4، تقوم بعرض كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية للبيع للمواطنين، عبارة عن زجاجات مياة غازية و أنواع مختلفة من البسكوت و لبقسماط والكيك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات من المياه المعبأة والسلع الغذائية المنتهية الصلاحية وتحرير محاضر ضد المخالفين لعرضهم على النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



1- ضبط مياه غير صالحة للشرب بمطروح



2- مدير تموين مطروح تضبط مصنع تقليد عبوات مياه الشرب



3- ضبط مصنع لتعبئة وبيع مياه غير صالحة للشرب