سيناء أرض الخير.. نجاح تجربة زراعة فاكهة الـ"دراجون فروت" شرق العريش "صور"

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت تجربة زراعة شجر فاكهة التنين والمعروفة باسم "دراجون فروت"، والتي تُعتبر من أغلى أنواع الفواكه تؤتى ثمارها فى سيناء، وبدأ الأهالى فى الحصاد والتسويق.

وقال سمير أبوزور أحد أصحاب تجربة زراعة شجرة فاكهة التنين، الذي يقوم بها في مزرعة صغيرة بقرية "السكاسكة" شرق مدينة العريش، نجحت بعد عامين من الزراعة، مضيفا: بدأت عن طريق شراء شتلة من العريش ثم جلب عدد من الشتلات من المنصورة بغرض التوسع ونجحت فى ذلك.

وأوضح، الزراعة نجحت في كافة مناطق سيناء، وتوسع الأهالي داخل الحدائق المنزلية وكذلك في المزارع، وسعر بشائر الحصاد من الفاكهة تصل لنحو 150 جنيهًا للكيلو، بينما تبدأ أسعارها من 40 جنيهًا للثمرة فما فوق، ويتم التسويق بالمتاجر الكبرى والبيع "أونلاين".

وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا على فاكهة التنين لأنها غنية بمضادات الأكسدة، التي تقلل الالتهابات والأمراض وتمنع تلف الخلايا، وتحارب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى مكافحتها للشيخوخة والتجاعيد.