راقبوها حتى مطلع الفجر.. شهب البرشاويات تمطر سماء مصر الليلة بـ80 شهابا × الساعة

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل شهب البرشاويات التى من المرتقب أن تمطر سماء مصر الليلة وتعتبر واحدة من أجمل زخات الشهب فى السنة.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، إلى أن زخة شهب البرشاويات من أشهر الزخات الشهابية التي يتابعها هواة الفلك في النصف الشمالي من الكرة الارضية ، وهي الزخة الخامسة في ترتيب زخات الشهب على مدار السنة ، وتكون ذروتها في يومي 12 - 13 أغسطس ، وأفضل وقت لرؤيتها بعد منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالي.

وتابع : يبلغ معدل سقوط شهب البرشاويات حوالي 80 شهاب في الساعة او يزيد ، وهي تخترق الغلاف الجوي بمتوسط ​​سرعة يبلغ 60 كم / ساعة ، ويكون ذلك اعتمادا على درجة عتامة منطقة الرصد التي يجب ان تكون بعيدة تماما عن إضاءة المدينة ، كما تعتمد ايضا على عدم وجود سحب او ضباب او غبار في السماء وقت الرصد .

ولفت إلى الى أنها سميت بشهب البرشاويات نسبة الى مجموعة فرساوس او برشاوس (حامل رأس الغول) الذي تبدوا الشهب كما لو كانت آتية منها ، حيث تكون هذه المجموعة في خلفية المنطقة الذي تسقط منها الشهب في السماء ، وعموما لابد لمراقبي السماء ان يكونوا على علم بشكل المجموعة النجمية التي تأتي منها الزخات الشهابية.

وتابع : أحب أن أنوه على عدم التسرع في الحكم على السماء المظلمة اثناء مراقبة الشهب ليلا لأن العين البشرية تحتاج نحو عشرة دقائق لتتوائم وتتكيف مع ظلمة السماء .

ويرجع سبب سقوط الزخات الشهابية عموما الى دخول الارض اثناء دورانها حول الشمس في مسار مذنبات قديمة التي تترك بقاياها ومخلفاتها على طول مساراتها حول الشمس ، فحين تدخل هذه النفايات جو الارض تحترق في طبقات الجو العليا مسببة ظاهرة الزخات الشهابية ، وعلى ذلك فالمذنب المسبب لشهب البرشاويات هو "سويفت تتل" (Swift-Tuttle) الذي يكمل دورته حول الشمس كل 133 سنة.