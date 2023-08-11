اليوم السابع
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الظاهرة الفلكية الأهم.. زخة شهب البرشاويات تمطر السماء ليلة غد بـ60 شهابا × الساعة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 03:42 م
الظاهرة الفلكية الأهم.. زخة شهب البرشاويات تمطر السماء ليلة غد بـ60 شهابا × الساعة شهب - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد الكرة الأرضية ليلة 12 أغسطس زخة شهب البرشاويات وهي أفضل زخات الشهب السنوية التي ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم، حيث يصل عددها إلى 60 شهابا في الساعة عند الذروة.

وتأتي هذه الشهب بفعل دخول بقايا مخلفات المذنب Swift-Tuttle الذي تم اكتشافه عام 1862، وتستمر دخول هذه المخلفات المسببة للشهب من 17 يوليو إلى 24 أغسطس ، ويبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 12 وفجر 13 أغسطس.

وتسقط الشهب كما لو كانت آتية من مجموعة فرساوس/ برشاوش ، وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء ، و أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب .

وكان الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، كشف أن المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها خلال شهر أغسطس باتجاه الشمال (الدب الأكبر/ المغرفة الكبرى)، و (العقرب) و(القوس/ براد الشاي) في الجنوب.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن مجموعة الجبار الشهيرة تبدأ في الشروق في 4:00 صباحا في أول الشهر ، ثم في 2:30 صباحا تقريبا في نهاية الشهر ، ويترائى مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة (النسر الطائر/ الطير - النسر الواقع/ فيجا - ذنب الدجاجة/ دنب) في الظهور طوال شهر أغسطس عند دخول الليل، ويترائى المريخ وعطارد بعد غروب الشمس مباشرة لفترات قصيرة ، بينما يشرق زحل والمشترى مع تقدم الليل طوال شهر أغسطس.


الفلك

أشرف تادرس

الشهب

شهب البرشاويات

زخات الشهب



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