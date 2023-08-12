رئيس جامعة جنوب الوادى: منصة إلكترونية لمستشفيات قنا الجامعية

وقال عكاوي، إن ذلك يأتي تحت إشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية.

وأضاف الدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بقنا، ورئيس الفريق المكلف بإعداد المنصة، إن المنصة ستتيح استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتي سيتم تحليلها والعامل معها بصورة آلية مما يمكن صاحب الشكوى من عرضها على أعلى المستويات الإدارية من ناحية وتمكين القيادات أيضاً من اكتشاف المشكلات وتحليلها بالسرعة المطلوبة وسرعة التعامل معها.