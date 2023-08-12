اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين..

رئيس جامعة جنوب الوادى: منصة إلكترونية لمستشفيات قنا الجامعية

السبت، 12 أغسطس 2023 03:08 م
رئيس جامعة جنوب الوادى: منصة إلكترونية لمستشفيات قنا الجامعية رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه جار الإعداد لإطلاق منصة الكترونية لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين التي تخص المستشفيات الجامعية، في ضوء السعي الدائم نحو تحقيق أعلى مستوى لرضاء السادة المتعاملين مع المستشفيات الجامعية.
 
وقال عكاوي، إن ذلك يأتي تحت إشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية.
 
وأضاف الدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بقنا، ورئيس الفريق المكلف بإعداد المنصة، إن المنصة ستتيح استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتي سيتم تحليلها والعامل معها بصورة آلية مما يمكن صاحب الشكوى من عرضها على أعلى المستويات الإدارية من ناحية وتمكين القيادات أيضاً من اكتشاف المشكلات وتحليلها بالسرعة المطلوبة وسرعة التعامل معها.

 


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