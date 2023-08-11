جامعة جنوب الوادى تختتم اللقاءات التوعوية لتدريب الطلاب على مشروع محو الأمية

اختتمت جامعة جنوب الوادي، اللقاءات التوعوية الصيفية التي تنظمها لطلابها للمشاركة في مشروع محو الأمية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والتي أقيمت على مدار أسبوع بمختلف مدن ومراكز محافظة قنا.

قال بيان للجامعة، إن لقاء أقيم لطلاب الجامعة أبناء مركز فرشوط بقاعة مجلس مدينة فرشوط، بمشاركة محمد الكامل، منسق عام الجامعة في مشروع محو الأمية، وعبد الناصر أحمد، منسق كلية التجارة، وشيماء محمد، منسق كلية الآداب، وعاصم سلام، منسق مركز فرشوط، ومهران أبو سحلى، مدير إدارة محو الأمية بمركز فرشوط.

وشهدت اللقاءات، الرد على كل تساؤلات الطلاب حول عملية المشاركة من حيث استمرارية مشاركة الجامعة من خلال طلابها في هذا المشروع القومى بهدف القضاء على الأمية التي تعد المعوق الأساسى فى عملية التنمية والتحول الرقمى الذى تنتهجه الدولة حاليا لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

واستعرض المشاركون، أعداد الأميين بمحافظة قنا وبصفة خاصة بمركز فرشوط والنتائج والإحصائيات التي حققتها الجامعة بمشاركة طلابها في تحرير الموطنين من قيد الأمية وحصول الجامعة على مركز متقدم بين الجامعات المصرية منذ توقيع البروتوكول بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار فى عام 2014 وإنجاز ومحو أمية أكثر من 89 ألف دارس ناجح خلال مسيرة مشاركة الجامعة وحتى منتصف العام الجاري.