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حياة كريمة بالمنيا.. تواصل تنفيذ المشروعات الخدمية بكل القطاعات بمغاغة وأبوقرقاص

السبت، 12 أغسطس 2023 03:29 م
حياة كريمة بالمنيا.. تواصل تنفيذ المشروعات الخدمية بكل القطاعات بمغاغة وأبوقرقاص تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

من جانبه، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرية بنى عبيد مثل محطات الصرف الصحى و خطوط وشبكات التوصيلات المنزلية و المركز التكنولوجي بنطاق الوحدة المحلية، مؤكداً تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وفى ذات السياق، تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتى (شم ـ برطباط) والتي تضم (مجمع الخدمات الحكومية ـ مجمع الخدمات الزراعية ـ المركز التكنولوجي)، وكذلك المرور على مشروعات توصيل خطوط الصرف والغاز الطبيعى وشبكات مياه الشرب بالقريتين وذلك للاطمئنان على سير العمل ومدى الجاهزية والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال، وفقا للمواصفات والمعايير الفنية ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمحافظة المنيا، تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة .

تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات (1)
تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات (1)

 

تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات (2)
تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات (2)

 

تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات (3)
تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات (3)

 

تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات (4)
تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات (4)

 

تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات (5)
تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات (5)

 

تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات (6)
تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات (6)

 

تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات (7)
تنفيذ المشروعات الخدمية بكافة القطاعات (7)

 


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