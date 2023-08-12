حسام حسنى: كورونا انتهى كجائحة ويجب التعايش مع متحوراته مثل دور البرد

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: "المتحور الجديد لكورونا لا يختلف عن أوميكرون ولكن الملاحظ زيادة معدل الإصابات في الصين وأمريكا ويُسمي "إي جي 5"، مضيفا أن كورونا كجائحة انتهت ويجب أن نتعايش مع متحوراتها مثل دور البرد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي الصحفي سيد علي: "المتحور الجديد لكورونا يهرب من المناعة ولديه قدرة على سرعة الانتشار ولكن لم تحدث زيادة في شدة الأعراض حال الإصابة.

وحذر الدكتور حسام حسنى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، قائلا، يجب عليهم الحذر من المتحور الجديد لكورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، مضيفا أن المتحور الجديد لكورونا لم يدخل مصر حتى الآن".