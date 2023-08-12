جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته عملات ورقية ومعدنية تخضع لقانون حماية الآثار

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، فى ضبط راكب بحوزته مجموعة متنوعة من الأوراق والعملات الخاضعة لقانون حماية الآثار.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة استوقف أحمد سعيد السيد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء فتحى مأمور الجمرك وفرج حمدى رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام محمد امين مدير الحركة المشرف على العمل بالخط الأخضر بالصالة الموسمية بتكليف سلامة مهدى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود عملات معدنية وورقية وسط الحقائب.

قام أحمد عبد الرحمن سالم مدير الجمرك باخطار حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية وهناء المشهور المدير العام لمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، فتم تكليف لجنة مكونة من أحمد عبد الله عليوة وسكر محمد عبد الحليم ومصطفى يسرى يونس مفتشى الاثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة والذين افادوا فى تقرير المعاينة بان المضبوطات تخضع لقوانين حماية الاثار.

وتضمنت قائمة المضبوطات ١٤ عملة ورقية تعود للملك فاروق الاول و١٣ عملة معدنية ترجع لعصور متنوعة و٦ اوراق وعقود تبرع ترجع لعصر الملك فاروق الاول و٣٤ عملة معدنية خاصة بالمملكة العربية السعودية ترجع لعصر الملك عبدالعزيز ال سعود و١٣ عملة معدنية ترجع لعصر الملك فاروق الاول وعقد بيع أرض يعود لعصر الخديدى عباس حلمى الثانى وجواز سفر مصرى لعهد السلطنة المصرية فى عهد الملك فاروق الاول ١٩١٨ واثنان عملة ورقية ترجع لعصر الملك عبدالعزيز آل سعود وعملة ورقية عراقيه ترجع للمملكة العراقية عصر الملك فيصل الثانى و87 عملة تذكارية.

امر رفعت صدقى مقار مدير الإدارة الرابعة بالصالة الموسمية بتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى والذى احال الراكب للنيابة المختصة.