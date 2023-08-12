تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

كتب محمد صبحى

تنطلق اليوم السبت اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة وفقا للجدول الزمنى المعلن الذى حدد انطلاقها اليوم بالنسبة للطلاب الراغبين فى الالتحاق رسم العمارة بكلية الفنون الجميلة حيث يؤدى الطلاب الاختبار فى كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان فى الزمالك.

ومن المقرر أن تستمر أعمال اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة على مستوى الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات حتى يوم الخميس 21 أغسطس الجارى بكليات التربية الرياضية.

وأكد مكتب التنسيق أنه علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا في الموعد المحدد ومعه المستندات الآتية:-

1. صورة من الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب.

2. مستند تحقيق شخصية (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).

3. عدد 4 صور شخصية.