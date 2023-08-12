تعيين "ريمان النادى" مديرا عاما للعلاقات الثقافية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

. أصدر وزير التعليم العالى والبحث العلمى قراراً بتعيين السيدة ريمان على عبد الحفيظ النادى فى وظيفة مدير عام العلاقات الثقافية والعلمية بجامعة قناة السويس

هذا وقد أستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس " ريمان النادى " لتسليمها القرار، مُتمنياً لها التوفيق والسداد.

يُذكر أن " ريمان النادى " بدأت تدرجها الوظيفى بالعلاقات الثقافية إدارة المؤتمرات والبرامج التنفيذية ثم انتقلت إلى إدارة البعثات والمنح والإجازات الدراسية ؛ لتعيين بها رئيس قسم البعثات الخارجية والداخلية، ثم رئيس قسم الاتفاقيات والبرامج التنفيذية، إلى أن كُلفت بالعمل مدير إدارة البعثات والمنح والإجازات الدراسية، كما تم تكليفها بالعمل نائب مدير إدارة العلاقات الثقافى فى 7 ديسمبر حتى تاريخ صدور قرار التعيين مدير عام للإدارة العامة للعلاقات الثقافية.

" ريمان النادى " حاصلة على درجة الماجستير المهنى بتقدير عام ممتاز برسالة حول " أثر تطبيق إستراتيجية تخطيط المسار الوظيفى على تحقيق الإبداع الإدارى وسجلت لدرجة الدكتورة برسالة بعنوان " التسويق الالكترونى ودوره فى تطوير جودة الخدمات الجامعية دراسة ميدانية بالتطبيق على الجامعات الحكومية.