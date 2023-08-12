اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 08:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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تعليق الرياض على اكتمال سحب النفط من الخزان العائم "صافر" قبالة سواحل اليمن

السبت، 12 أغسطس 2023 08:00 ص
تعليق الرياض على اكتمال سحب النفط من الخزان العائم "صافر" قبالة سواحل اليمن ناقلة النفط صافر
وكالات

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أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الأمم المتحدة سحب النفط من الخزان العائم "صافر"، وشكرت قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعم لتسهيل العملية.

كما جدّدت الوزارة تثمين المملكة جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير جميع الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر"، وعبّرت عن تقديرها للدعم المالي السخي من الدول المانحة على ماقدمته من دعم مالي بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم، بحسب البيان.

وأردف بيان الخارجية: "كانت المملكة من أوائل الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" الآيلة للغرق قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من 1 مليون برميل نفط من الناقلة وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب.


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