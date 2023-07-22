انطلاق دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالأقصر بجامعة طيبة التكنولوجية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، عدد من المحاضرات على مدار ثلاثة أيام، حول تنمية مهارات العمل، ضمن سلسلة دورات سيتم تنظيمها خلال شهرى يوليو وأغسطس، لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس المعاونة بكليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

وقدم المحاضرات داخل الجامعة، علي العجمي عضو هيئة التدريس المعاونة بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والتي تناولت موضوعات حول فريق العمل الجماعي وقوته وبناءه والتحديات، بيئة العمل الإيجابي ومكوناته والإيجابيات وكيفية استثمارها، ودور بيئة العمل في تنفيذ الأهداف، مهارات القيادة والإدارة وتعريف القائد والمدير والفرق بينهما، مهارات القائد الناجح، دور القائد في تحقيق الرؤية العامة للمؤسسة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن دعمه لبرامج تطوير ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، بما يؤدي لرفع كفاءة العملية التعليمية ككل ومستوى الخريجين بالجامعة.

فيما شارك الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، في فعاليات الملتقى المصري الصيني، لتعزيز سبل التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والصين، بحضور ممثلين لوزارة التعليم العالي على رأسهم الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، وعدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية المصرية وعدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية الصينية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، في المجالات التي تهتم ببناء الإنسان فكرياً وثقافياً، في إطار نهج مؤسسة تهدف للتنمية المستدامة، لنشر الفكر التوعوى والتنمية المشتركة بين مصر والصين، وتوطيد العلاقات التعليمية التكنولوجية بين البلدين، ودعم التعاون المشترك بينهما.



إنطلاق دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالأقصر



حضور دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالأقصر بجامعة طيبة