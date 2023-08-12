ترميم مبنى متحف المجوهرات بالإسكندرية.. وإضافة لوحات الطاقة الشمسية

الإسكندرية جاكلين منير

قام محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، بجولة تفقدية بمتحف المجوهرات الملكية والمسجل في عداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية بالقرار رقم 3884 لسنة 1999 م وصدر له قرار حرم سنة 2008 م، حيث تم تفقد أعمال الصيانة والترميم بباركية أرضية قاعة f2 والتي تتم بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية الصادرة بتاريخ 2021 م وكذا الاعمال التي تتم في انشاء مشروع محطة للطاقة الشمسية اعلي سطح متحف المجوهرات الملكية والذي يتكون من 37 خلية شمسيه والتي تتم بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بتاريخ 2023 م

وهي الأعمال التي تتم تحت اشراف قطاع المشروعات وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار وتمت الجوله بحضور صفاء فاروق مدير عام متحف المجوهرات الملكية ، هيام روميح مدير عام اثار شرق الإسكندرية وجهاز الاشراف من قطاع المشروعات هندسه وترميم دقيق وجهاز الاشراف الأثري من مفتشي اثار الإسكندرية بقطاع الاثار الاسلاميه والقبطية وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن متحف المجوهرات الملكية أو قصر فاطمة الزهراء بني علي الطراز الأوروبي على مساحة 4185 م حيث شيدت القصر السيدة زينب هانم كريمة احمد باشا فهمي سنة 1919 م واكملت القصر بنتها النبيلة فاطمة حيدر فاضل سنة 1923 م ويتكون القصر من جناحين شرقي وغربي يربط بينهما بهو داخلي على جانبية لوحات من الزجاج المعشق تحكي قصص من الحياة الأوروبية.