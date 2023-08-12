تدريب صيفى لطلاب مدرسة مياه الشرب داخل محطات بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

تنظم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف ، فعاليات التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف داخل المحطة الأمريكي والشبكات والمعامل والورش التابعة لها، وكذلك النزول ميدانياً لمعايرة عدادات المياه.

وقالت المهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، إن خطة للتدريب تتم تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين القائمين على عملية التدريس بالمدارس الفنية لمياه الشرب مع الاستعانة بمسئولي السلامة والصحة المهنية بالمحطات التي يتم فيها التدريب والقطاع التجاري وآلية القراءة ومطابقة العدادات الصحيحية.

وأضافت المهندسة دينا عمر، أنه يتم تقسيم مجموعات العمل والنزول ميدانياً للتدريب علي الأنشطة المختلفة "معايرة عدادات المياه من خلال فريق الإدارة العامة للإيرادات، التدريب علي محركات ديزل وآلات دوارة بالمحطة الأمريكي لمياه الشرب، التدريب علي شبكات مياه و صرف صحي وابور النو، فك وتركيب محابس وصيانتها بالمحطة الأمريكي لمياه الشرب، لحام وخراطة بورش الأزهري، التعرف علي معالجة الصرف الصحي بمحطة معالجة تزمنت.