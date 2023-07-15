مياه بنى سويف: استقصاء رأى العملاء بمركز خدمة عملاء عبد السلام عارف

بنى سويف هانى فتحى

أجرى فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ، استقصاء ميداني لمعرفة أراء المواطنين بمركز خدمة عملاء عبد السلام عارف ببني سويف حول جودة الخدمات التى تقدمها الشركة على مستوي قطاعتها، ومعرفة ما إذا كان هناك أى شكاوى أو استفسارات للوصول إلى أكبر فئة من العملاء لتغطية أوسع نطاق لضمان استدامة الخدمة وجودة المياه تنفيذاً لتوجيهات المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، باستمرار إدارة التوعية بعمل استقصاء رأى ميدانى لمعرفة رأى المواطنين عن جودة خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي المقدمة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تقوم الشركة باستقبال شكاوى المواطنين علي مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو موبيل أو من خلال رقم 01272021558 .