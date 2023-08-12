تحذيرات من عدم استقرار حالة البحر بالإسكندرية مع استمرار رفع الراية الحمراء

الإسكندرية ـ جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن حالة البحر مازالت غير مستقرة اليوم، حيث تم رفع الراية الخضراء على بعض شواطئ القطاع الشرقى والصفراء والحمراء على البعض الآخر، تبعا لحالة البحر فى كل شاطئ، خاصة فى الشواطئ التى لا يوجد بها حواجز أمواج، فيما تم رفع الراية الحمراء على كل شواطئ القطاع الغربي بسبب ارتفاع الأمواج، حيث تتأثر شواطئ العجمى بارتفاع الأمواج وأبرزها شواطئ الهانوفيل والبيطاش وأبوتلات .

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ الشرقية آمنة بسبب حواجز الأمواج، وهناك 6 شواطئ آمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام والسرايا العام وإيناس حقى وإسحاق حلمي وأبو هيف المميز وشاطئ إسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية .

وأكدت الإدارة، على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوقها ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.