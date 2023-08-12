اليوم السابع
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بيطرى الشرقية يحصن 314 ألفا و947 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

السبت، 12 أغسطس 2023 03:44 م
بيطرى الشرقية يحصن 314 ألفا و947 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تحصين الماشية
كتبت أسماء نصار

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انتهت مديرية الطب البيطرى بالشرقية من تحصين 314 ألفا و947 رأس ماشية، تم ترقيم 5355 رأس ماشية بالأسواق والقرى، مع استمرار  تقديم التوعيه الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعيه والوادى المتصدع.

يأتى ذلك فى اطار الحملة القومية الثانية فى العام الحالى التى انطلقت فى جميع محافظات الجمهورية، منتصف الشهر الماضى وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. 

 
وتعمل الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت حيث يتم مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة وضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.
 
ومن ناحيته قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.  
 
وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

بيطرى الشرقية

تحصين الماشية

الحمى القلاعية

الوادي المتصدع



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