تحصين 248 ألفا و139 رأس ماشية بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائية

قال الدكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه فى إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى بدأت أعمالها في 15 يوليو الماضي، قامت المديرية عن طريق 245 لجنة خلال الأسبوعين الماضيين من الحملة بتحصين 248 ألف و139 رأس ماشية ما بين تحصين 125 ألف و 109 رؤوس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و123 ألفا و30 ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 3838 رأس ماشية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد 245 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات بلغ عددها 245 لجنة متابعة لتيسير العمل و تذليل العقبات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.